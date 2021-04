Strážníci vozidlo zastavili a zjistili, že je řídí 26letá žena z okresu Kroměříž.

„Když dotyčnou vyzvali, aby předložila doklady potřebné k řízení vozidla, uvedla, že řidičský průkaz nejspíše zapomněla doma. To se ostatně může stát každému, ale záhy vyšlo najevo, že její tvrzení není pravdivé. Mladá řidička totiž ve skutečnosti byla neřidička, která není držitelkou příslušného řidičského oprávnění," informoval zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.

Strážníci tak na místo přivolali hlídku republikové policie, která disponuje oprávněním zakázat další jízdu.

„Protiprávní jednání ženy bude mít nyní dohru před správním orgánem, kde jí hrozí pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v délce od jednoho roku do dvou let," uzavřel Janík.