Prověřováním vyšlo najevo, že měla před několika týdny nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody. Za krádež spáchanou v době nouzového stavu a za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí jí hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

Pracovník ostrahy v prodejně v Otrokovicích si všiml ženy, která si potraviny dávala přímo do batohu. Z prodejny chtěla odejít bez zaplacení. Na místo vyrazili policisté z Otrokovic a kriminalisté.

„Z dostupných evidencí zjistili, že žena byla v loni srpnu pro obdobný trestný čin potrestána trestem odnětí svobody na patnáct měsíců. Navíc si v říjnu převzala výzvu k nástupu do výkonu trestu, kam se měla dostavit do čtrnácti dnů. Do vězení ovšem bez důvodu nenastoupila,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Žena se ke krádeži přiznala, ale policistům tvrdila, že nevěděla, že má nastoupit do výkonu trestu. Obálku s touto informací si převzala, ale její obsah podle svých slov nepřečetla. Policisté ženu zadrželi a obvinili. Poté už ji převezli přímo do věznice v Olomouci.