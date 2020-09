"Policie obvinila šestadvacetiletou ženu z obce na Zlínsku ze spáchání zločinu vydírání a přečinu nebezpečné vyhrožování, protože v polovině července v Otrokovicích za pomoci nože vyhrožovala smrtí třiatřicetileté ženě kvůli tomu, že jako svědek vypovídala proti jejich společnému známému. V případě odsouzení hrozí šestkrát soudně trestané ženě trest odnětí svobody až na osm let," uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Třiatřicetiletá žena se vrátila z výslechu na policii do bytu k seniorovi v Otrokovicích, u něhož bydlí, a šla si lehnout. Senior po nějaké době pustil do bytu jejich společnou známou. Spící ženu vzbudily rány do hlavy.