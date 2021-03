Už jedenáctkrát dříve soudně trestaný recidivista je stíhaný vazebně. Poprvé šel do vězení už v osmnácti letech, z posledního výkonu trestu se dostal na svobodu teprve před měsícem.

K nyní spáchaným trestným činům se nepřiznal s tím, že je uživatelem drog a nic si nepamatuje.

OKNO ROZBIL DLAŽEBNÍ KOSTKOU, ALARM KLADIVEM

Komisař z oddělení obecné kriminality ve Zlíně obvinil muže z Kyjova ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a přečinů poškození cizí věci, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež.

Obviněný se v pondělí po páté hodině ráno vloupal nejprve do dílny a prodejny nových a zánovních vozů ve Zlíně. Nejprve rozbil dlažební kostkou okno, v provozovně pak kladivem poškodil zabezpečovací systém.

„Odcizil deset klíčů od luxusní aut. Škoda, kterou odcizením a poškozením způsobil, činí asi sto padesát tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Poté se darebák přesunul do výrobní haly ve Zlíně, odkud ukradl mobilní telefon a peněženku s doklady, platební kartou a finanční hotovostí, čímž způsobil majiteli škodu přesahující pět tisíc korun.

TLOUKL SENIORA, DOSTAL TŘI TISÍCE

O hodinu později, kolem sedmé hodiny ráno, probudil čtyřiasedmdesátiletou ženu hluk a volání o pomoc z přízemí rodinného domu, který obývá se svým o devět let starším druhem. „Když přišla do místnosti, uviděla, jak se nad jejím přítelem sklání cizí muž a bije ho do hlavy kovovým rendlíkem,“ vylíčila Kozumplíková.

Jakmile násilník příchozí ženu spatřil, vytrhl jí z ruky mobilní telefon a křičel na ni, ať mu dá peníze. „Seniorka neváhala a dala mu z peněženky tři tisíce korun. Násilník z domu odešel. Zraněný senior vyhledal lékařské ošetření,“ doplnila mluvčí.

ZDROGOVANÉHO LUPIČE DOPADLI NA ZASTÁVCE

Podle Moniky Kozumplíkové začali policisté z Otrokovic i ze Zlína po muži pátrat hned z rána po vloupání do prodejny s auty. Zadrželi jej dopoledne na zastávce MHD ve Zlíně – Malenovicích.

„Jelikož vykazoval silné známky užití drog, převezli ho nejprve k lékařskému vyšetření a poté do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži, odkud ho vyzvedli následující den po vystřízlivění. U muže našli většinu odcizených věcí, které vrátili majitelům,“ řekla Kozumplíková.