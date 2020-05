Podle ní pětadvacetiletý muž z Uherskohradišťska přijel ve čtvrtek večer do Zlína, kde se měl setkat se svým známým. Když na něj čekal, našel před prodejnou potravin klíč, který tam, jak jsme později zjistili, ztratila majitelka. Napadlo ho zkusit, jestli klíč není náhodou od prodejny. Klíč do zámku dveří pasoval.

Vyhodnotil, že se do obchodu půjde podívat, až bude větší tma. Na místo se vrátil před půlnocí, vešel dovnitř, objekt prohledal, ale nic neodcizil, protože chtěl peníze, které v pokladně nebyly, proto z obchodu odešel.

Po chvíli si však řekl, že půjde do prodejny znovu a odcizí nějaké zboží, třeba cigarety. To už měl ale smůlu. Do prodejny se už přes zastrčený klíč zevnitř nedostal, proto odešel. V obchodě byl totiž syn majitelky, která měla informaci, že jí po obchodě chodil nezvaný návštěvník.

Pokaždé se převlékl

"Přivolaní policisté zhlédli kamerové záznamy, na kterých byl muž zachycený, a o popisu informovali všechny hlídky v terénu, včetně strážníků městské policie. I když se podle záběrů muž při každé návštěvě do prodejny převlékl do jiného oblečení, spravedlnosti neunikl. Kolem osmé hodiny ráno strážníci hlásili policistům, že ve Zlíně kontrolují muže uvedeného popisu," uvedla mluvčí.

Věc si převzali zlínští kriminalisté, kteří muže obvinili z krádeže ve stádiu pokusu. Kriminalisté zjistili, že muž je až do roku 2022 pro majetkovou trestnou činnost v podmínce.

Navíc má v rejstříku trestů šest záznamů, kdy byl trestaný především za majetkovou trestnou činnost. Z uvedených důvodů podal vyšetřovatel státnímu zástupci podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval, a nenapravitelného zloděje včera eskortovali policisté do vazební věznice v Olomouci.