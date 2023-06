Policisté zadrželi Roberta Hamrlu v úterý časně ráno. V kauze krácení daní, která se jej dotýká, stíhají kriminalisté celkem čtrnáct firem a devět lidí. Podle informací České televize je mezi obviněnými i Hamrlův otec Vladislav.

Vedení magistrátu i hokejový klub Deník ujistili, že stíhání Roberta Hamrly nemá co dělat s jeho působením u zlínských Beranů.

Přesto se zdá, že o svůj post přijde. „Na radě jsme se předběžně dohodli, že jedna z možných variant a momentálně nejlepší bude dočasná interní personální změna v klubu,“ potvrdil ve středu 21. června primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

Šéfa zlínských Beranů Roberta Hamrlu zadržela policie. Kvůli daňovým únikům

Bývalý extraligový brankář a později i trenér Robert Hamrla byl přitom do čela prvoligového PSG Berani Zlín instalován teprve na začátku prosince a během krátké doby se mu podařilo klub stabilizovat ekonomicky a poté sportovně. Ovládl Chance ligu a poté po boji v baráži o extraligu podlehl Rytířům z Kladna.

Podle primátora Korce do klubu nepřijde nikdo nový. „Bude to opravdu někdo zevnitř klubu. Ctíme presumpci neviny, vážíme si Robertovy práce. Místo mu budeme držet, ale musí si nejprve vyřešit věci z historie,“ uvedl Jiří Korec.

V kauze Roberta Hamrly policie viní 9 lidí a 14 firem. Škoda přesáhla 20 milionů

Počítá také s tím, že situace kolem Hamrly se bude řešit na čtvrtečním zasedání zastupitelstva. „Hlavně si také po zastupitelstvu sedneme s představenstvem klubu a ideálně i s Robertem a probereme všechny možné varianty,“ doplnil primátor Zlína.

Zastupitel: U hokeje musí skončit

O Hamrlově konci ve zlínském hokeji mluvil také Jaroslav Juráš, zastupitel a místopředsedy hnutí Zlín 21. „Pro zlínský hokej je to v každém případě reputační problém. Rozhodně se tedy nemůžeme tvářit, že se to vedení hokeje, potažmo města netýká, když byl pan Hamrla prosazen do funkcí v hokeji právě zástupci města,“ řekl Juráš.