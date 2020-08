Rozsáhlý případ daňových karuselových podvodů vyšetřují kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ze Zlína v rámci zlínské Daňové Kobry. Stíhají 16 fyzických a 1 právnickou osobu. Škoda, kterou obvinění krácením daní způsobili, přesahuje 220 milionů korun.

"Hlavními organizátory byla čtveřice mužů ve věku od 33 do 55 let z Prahy. Tito obvinění vytvořili účelové obchodní řetězce společností, které v různé míře obchodně, fakturačně a personálně propojili a v období nejméně od února 2014 do června 2016 realizovali spekulativní nákupy a prodeje zboží masa a sýra, přičemž jediným cílem a účelem těchto obchodů bylo zkrátit daň z přidané hodnoty. Obvinění jednali jako organizovaná zločinecká skupina s rozdělením úloh a rolí," uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.