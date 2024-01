„Stíháno je osm mužů ve věku třicet až devětačtyřicet let a dvě ženy ve věku osmadvacet a čtyřiatřicet let ze Zlínského kraje. A to pro zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ informovala v pondělí mluvčí policie Simona Kyšnerová.

Organizovaná skupina k výrobě používala dostupné lékové přípravky, které nakupovala v zahraničí. „Kriminalistům se podařilo prokázat, že obvinění od dubna loňského roku vyrobili nejméně 12 kilogramů pervitinu, který poté distribuovali dalším osobám především toxikomanům ve Zlínském kraji. Takové množství by na černém trhu mělo hodnotu zhruba 18 milionů korun.

Řidič v Kašavě napíchl dodávku na zábradlí mostku. Skončil v péči záchranářů

Kriminalisté v polovině minulého týdne zadrželi na různých místech v kraji jedenáct podezřelých osob. Dále provedli sedm domovních prohlídek a dvě prohlídky nebytových prostor.