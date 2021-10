„Krátce po druhé hodině totiž bylo zjištěno, že dotyčný vstoupil do parku nad budovou autobusového nádraží, kde svoji pozornost zaměřil na ležícího a tvrdě spícího 45letého muže z Tlumačova. Tomu žiletkou rozřezal kapsy a odcizil mu z nich finanční hotovost,“ přiblížil za MP Zlín Pavel Janík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.