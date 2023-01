„O tři minuty později se strážníci zkontaktovali s oznamovatelkou a čtyřiatřicetiletou ženou z Moravskoslezského kraje, která i přes chladné počasí neměla bundu a byla bosa,“ nastínil mluvčí.

Poblíž hlídka kontrolovala skupinu dvou mužů a jedné ženy ve věku od 24 do 36 let, kteří měli být jednou stranou konfliktu, zatímco bosá žena druhou. „Další zjišťování, co se vlastně stalo, poněkud komplikovala skutečnost, že byly všechny zúčastněné osoby pod vlivem alkoholu. Orientační vyšetření přitom prokázalo hodnoty od 1,4 do 2,3 promile alkoholu v dechu,“ doplnil mluvčí.

Vzduchem létala hodně hrubá slova

„Ačkoliv řešení věci bylo průběžně narušováno verbální přestřelkou, při níž padaly nadávky nejhrubšího zrna, nakonec se strážníci dopátrali k příčině jejich sváru. Tou měla být údajná krádež finanční hotovosti a platební karty, ke které došlo v bytě jednoho z mužů.

Ten poté, co se dovtípil, že by pachatelkou mohla být právě čtyřiatřicetiletá žena, ji podle svých slov chytil a vyhodil ven,“ sdělil mluvčí.

Protože kombinace podnapilosti, přetrvávajících pocitů křivdy a z nich pramenících emocí bránila zdárnému vyřešení věci na místě, bude mít celá událost dohru před správním orgánem.