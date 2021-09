„O prázdninách ho nakonec vypátrali policisté v Moravskoslezském kraji a převezli ho do vazební věznice. Traktor si převzal majitel a recidivistovi, který byl již devatenáctkrát soudně trestaný, hrozí další, až pětiletý trest odnětí svobody,“ uzavřela mluvčí.

Padesátiletý muž z Moravskoslezského kraje odcizil začátkem ledna v obci Slopné na Zlínsku traktor zaparkovaný na pozemku u rodinného domu a odvezl ho do jiného státu, kde ho nechal stát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.