Včera to sdělila mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Podle ní koncem loňského roku začali zlínští analytici prověřovat případ se znaky dětské pornografie.

Na počátku pátrání stál poznatek ze specializovaného policejního útvaru o možném spáchání sexuálně motivovaného trestného činu s dítětem mladším patnácti let prostřednictvím nejznámější sociální sítě.

„Prověřování obnášelo nejprve šetření k jednotlivým aktérům, kteří měli účet na sociální síti. Kriminalisté zálohovali jednotlivé profily, aby mohli vzájemnou komunikaci obou účastníků vyhodnotit a stanovit trestně právní kvalifikaci,“ dodala mluvčí.

Zjistili, že nezletilá dívka ze Zlína, která před několika lety zaslala dospělému muži svoje pornografické fotografie, měla v té době pouhých devět let.

Vyfotila se sama, v koupelně a nikomu o tom neřekla. Muž, přestože věděl, kolik je dívce let, po ní intimní fotografie požadoval,“ uvedla mluvčí.

Po obdržení fotek se muž s dívkou chtěl setkat. Hlavním tématem schůzky měl být pohlavní styk. Na oplátku jí zaslal několik svých fotografií s obnaženým přirozením. K setkání tehdy naštěstí nedošlo.

UŽ ŽIJI SPOŘÁDANĚ, TVRDÍ PROŠETŘOVANÝ MUŽ

„Kriminalisté muže po několikaměsíčním prověřování zadrželi v jeho zaměstnání a při domovní prohlídce zajistili veškeré materiály, které poté vyhodnotili. Muž se ke všemu, co mu kriminalisté kladli za vinu, přiznal s tím, že nyní již žije spořádaný život v obci na Zlínsku,“ dodala policejní mluvčí.

Jak se účinně bránit?

Doporučení pro děti:

1. Člověk, kterého znáš jen z internetu, nemusí být tím, za koho se vydává. Dávej pozor, jaké informace mu prozrazuješ!

2. Chce po tobě někdo intimní fotky nebo video se sexuálními praktikami?

3. Nabádá tě, abys o vzájemné komunikaci nikomu neříkal, a vyhrožuje, že tvoje fotky zveřejní nebo pošle rodičům, kamarádům?

Může to být trestný čin! Pokud se ti něco takového stane, řekni o tom někomu dospělému.

Doporučení pro rodiče:

1. Kontrolujte svoje dítě, zejména se zajímejte o to, jakým způsobem tráví čas na internetu.

2. Pokud zjistíte, že má váš potomek problém, vezměte věc do svých rukou a nabídněte dítěti svou podporu.

3. Neodsuzujte ho. Naslouchejte, co vám říká, dejte mu prostor.

4. Pokud někdo žádal dítě o intimní fotografie nebo mu vyhrožoval, může to být trestný čin. Co nejdříve oznamte policii, co se stalo.