Stále však živila naději, že s českými spoluhráčkami poletí do Číny v plánovaném termínu. „Právě v pondělí jsem zase byla negativní. Už to vypadalo, že bych se mohla připojit k holkám a ve čtvrtek s nimi odletět. O den později však znovu vyšel pozitivní test, tak se to vše bohužel zdrželo,“ posteskla si talentovaná útočnice zámořské University of Vermont.

Jak jste reagovala na první pozitivní test?

Nebyla jsem vůbec nemocná, bylo mi dobře. Od pondělí do soboty jsem normálně trénovala, výsledek testu mě tak překvapil. Upřímně to byl šok. Nejprve jsem to oznámila doma, poté hned volala manažerovi, že nemůžu nastoupit na kemp.

Co se dělo v dalších dnech?

Každý den jsem ráno ve Zlíně nasedla do auta a jezdila na testy do Brna, kde sídlí laboratoř Spadia spadající pod olympijský výbor. Odsud je to nejbližší testovací centrum. Doma jsem pak vždy jen čekala na výsledky testů, od všech jsem byla izolovaná. Bylo to docela o nervy, jak to půjde dále. Od středy naštěstí přicházely negativní výsledky – dva byly potřeba k tomu, aby se člověk tzv. očistil po pozitivním testu, další tři před odletem.

Jak to budete mít s testováním po příletu do Pekingu?

Hned jak přiletím, tak mě po přistání čeká důkladný test. Člověk pak dle informací od manažera bude šest hodin zavřený v izolaci. Když bude negativní, můžu jít ven se normálně pohybovat. Doufám, že další pozitivní test mě už nečeká.

Do Pekingu letíte dnes večer, první zápas vás čeká už ve čtvrtek ráno středoevropského času…

S trenérem jsem v kontaktu, měla bych nastoupit. Pochopitelně mě čeká náročná aklimatizace, snažím se však udržovat – stravou, spánkem i dostatkem tekutin.

V podstatě přiletíte do dějiště konání a už nastoupíte do zápasu, že?

Asi to tak bude. Jsem však zvyklá. Když přiletím z Ameriky na kemp, tak okamžitě jdu do zápřahu. Snad mi tato zkušenost pomůže. Uvidíme, jak to nakonec dopadne a jak se s tím poperu. Celou dobu mám na dálku výbornou péči od fyzio až po práci našeho manažera. Dělám cviky od kondičního trenéra, k tomu ještě svoje. Bude to velký obrat, hlavně o hlavě, fyzicky jsem připravena.

Jak jste zvládla karanténu?

Už mi začala škola, takže jsem se věnovala studiu. Sledoval jsem Netflix nebo volala s kamarády. Měla jsem vážně dost času. (úsměv) Za poslední dva roky toho už bylo dost. Dá se říct, že člověk jen čeká, než tohle skončí.