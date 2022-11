A právě tento poukaz Ladislavovi nabídli. Díky němu mohl přespat v teple noclehárny, kde se mohl i osprchovat a najíst. Toto nouzové ubytování navštěvoval asi měsíc. Během něho mu sociální pracovníci Armády spásy pomohli vyřídit vše potřebné a podat žádost do azylového domu. Tam dnes pan Ladislav bydlí a organizace mu pomáhá najít vhodné vlastní bydlení.

Důchodce přežívá díky Armádě spásy. Na žádnou podporu nemá nárok

Stokoruna má s postupující inflací čím dál nižší hodnotu, pro někoho ale může mít cenu zlata. To když dotyčný spí v chladných nocích na ulici a někdo z řad veřejnosti mu u Armády spásy koupí Nocleženku. V ceně totiž není jen přespání v posteli, ale také teplá polévka, lékařská prohlídka, základní ošetření a rozmluva se sociálním pracovníkem o životní situaci.

Takový den ho může pomoci nasměrovat na cestu zpět do normálního života. „Většinou to bývá běh na delší trať, nicméně je to velmi dobrý start,“ sdělila koordinátorka Lenka Kořínková. „Tím, že začne svou situaci řešit se sociálním pracovníkem, dohodnou se na dalších krocích. Často klient nemá ani občanský průkaz, který je potřeba si vyřídit, dále spolu mohou vypsat žádost o ubytování v azylovém domě, vyřídit dávky na úřadu práce či hledat zaměstnání,“ upřesnila.

Jak Nocleženka pomáhá?

Zdroj: Youtube

Když člověk daruje sto korun, přidělí poukaz jedné z nocleháren, kde čeká, až ji využije některý z klientů. Jakmile k tomu dojde, informují dárce emailem. Má-li někdo "svého" bezdomovce, s nímž se zdraví v parku, a chce Nocleženku věnovat právě jemu, zakoupí poukaz v některé z poboček Armády spásy a předá mu ho. Projekt obvykle funguje od listopadu do dubna, tedy v chladném počasí. Přispět ale na něj lze kdykoli.

Ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček na Nocležence ocenil, že s veřejností komunikuje pomoc i této složité skupině obyvatel. „Lidé bez domova nepatří zrovna k těm upřednostňovaným, když se někdo rozhodne přispět neziskovce na nějaký užitečný cíl,“ vysvětlil.

Uvedl také, že takový poukaz má v chladném počasí potenciál zachraňovat zdraví a život. „Navíc když se lidi dají do pořádku, nají se, vysprchují a v klidu vyspí, mnohem snáze se jim pak čerpá sociální poradenství. Jakmile mají zabezpečeny základní lidské potřeby, lépe jsou připravení na další kroky,“ vyzdvihl.

Upozornil rovněž, že stále jde spíše o jednorázovou pomoc. Aby se člověk dostal z ulice, je potřeba dlouhodobější péče. K tomu slouží například projekt městských ubytoven, v nichž mohou lidé bez domova získat roční smlouvu na bydlení. Za tu dobu si už často vyřídí potřebné dokumenty, najdou si práci, vlastní bydlení a začnou nový život.

Jak zakoupit Nocleženku



Přispět lze sto a více korunami, jednorázově či měsíčně přes portál Darujme.cz.



Případně lze danou částku poslat na číslo účtu 475335613/0300, variabilní symbol 20170112, a do poznámky uvést heslo Noclezenka.



Poukaz jde také zakoupit na některé z poboček Armády spásy a osobně ho věnovat.



Více o projektu zde.