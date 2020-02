"Českou verzi jsme dostali dnes odpoledne, do večera by měla dorazit na ministerstvo pro místní rozvoj," řekl Janoušek. Mluvčí EK potvrdila, že z bruselského sídla komise byl český překlad odeslán dnes odpoledne. Ministerstvo bude mít po obdržení textu dva měsíce na reakci.

MMR obdrželo překlad auditní zprávy dnes vpodvečer. "Evropská komise opět české orgány požádala o důvěrné zacházení s auditní zprávou až do ukončení celého procesu," uvedl na dotaz ČTK mluvčí resortu Vilém Frček. Dodal, že dneškem začíná Česku běžet 60denní lhůta, během níž se může ke zprávě oficiálně vyjádřit.

Zpráva auditorů konstatovala, že Babiš má přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých vložil svou firmu Agrofert. Zájem na hospodářském úspěchu Agrofertu zároveň podle auditorů ovlivnil nestrannost Babišova rozhodování, protože z titulu svých politických funkcí rozhodoval o záležitostech týkajících se unijních fondů. Česko by podle zprávy mělo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun. Babiš odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Dvouměsíční lhůta

Po dvouměsíční lhůtě, kterou bude mít Česko na reakci od převzetí českého překladu anglické verze auditu, rozhodne Brusel o dalším postupu v závislosti na odpovědi Prahy. Komise může pozvat zástupce českých úřadů na slyšení, případně zahájit smírčí řízení. Obě strany se poté mohou další měsíce dohadovat o částce, která by měla být vrácena do unijních fondů.

EK v současnosti dokončuje i druhý audit, který se týká přímých zemědělských financí pro holding Agrofert. Hotov by měl být během února. Podle zástupců českých úřadů, kteří minulý týden jednali v Bruselu, nelze z materiálů předložených komisí střet zájmů jednoznačně vyvodit.