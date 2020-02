Kremlík údajně dostal kvůli zakázce na auditora mýtného systému nabídku úplatku 1,5 milionu korun. V pondělí o tom informoval server SeznamZprávy.cz. Kremlík podle serveru uvedl, že se kvůli nabídce v polovině ledna, kdy byl ještě ve funkci, obrátil na Bezpečnostní informační službu (BIS). Až tento týden v úterý ale podal trestní oznámení.

Babiš uvedl, že dříve ho o údajném úplatku Kremlík neinformoval, a podivil se nad tím, že místo policie se obrátil na novináře. "Takže tomu nerozumím, co pan Kremlík předvádí. Je právník, takže ze zákona měl konat, on to teď dodatečně podal," uvedl premiér. Poznamenal, že po odvolání ministra už nemá potřebu se k věci vyjadřovat. "Určitě to policie vyšetří všechno," uzavřel.

Nabídku dostal před Vánocemi

Kremlík podle serveru SeznamZprávy nabídku dostal před Vánocemi od právníka Martina Janouška, jehož advokátní kancelář zastupuje mimo jiné společnost CGI, která zakázku na mýtného auditora získala. Janoušek uplácení popřel a ohlásil, že podá trestní oznámení pro křivé obvinění.

Při další schůzce s Janouškem se Kremlík na nabídku 1,5 milionu z prosince zeptal. Janoušek na zvukovém záznamu rozhovoru, na který se server odvolává, říká, že nemá o věci nejmenší tušení. Kremlík pak v pondělí popřel, že by v souvislosti s uplácením někoho jmenoval.