"Je nějaký návrh, který se může změnit, že pro firmy od 250 zaměstnanců víc od 5. března to bude povinné," řekl Babiš. Pokud by bylo dostatek testů, bylo by podle premiéra možné zavést povinnost okamžitě.

Firmy, které nebudou plnit podmínky, tedy nošení ochranných pomůcek a testování, by podle Babiše měly být zavřené.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu v televizi Nova uvedl, že pro větší podniky by mělo být plošné testování povinné od 8. března, pro menší firmy později.

K Hamáčkově návrhu Babiš řekl, že vicepremiér by měl tedy vládě předložit seznam firem, které by měly být zavřené. Premiér poznamenal, že pokud by se zavřel celý průmysl, tak firmy, které exportují, přijdou o zakázky. "Ve finále se můžou dostat do bankrotu a bude tady plno nezaměstnaných," řekl.

Proti postupu sociální demokracie se dnes v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce ohradila ministryně spravedlnosti (za ANO) Marie Benešová.

"Na páteční vládě od ČSSD žádný takový návrh nepadl. Nic na stůl nedali, pouze to vyhlásili do médií. Takhle bych si spolupráci nepředstavovala," prohlásila. "Co jsou podniky menší nebo větší důležitosti, to by mě taky zajímalo," dodala s tím, že doufá, že se předložení návrhu dočká na pondělní schůzi vlády.