„Stávající reprodukční číslo je 0,93 a klesá populační zátěž. Pokles v posledních dnech však zpomaluje," informoval na tiskové konferenci Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Pokles reprodukčního čísla nemůže být podle Duška aktuálně tak rychlý, jako když klesal počet nakažených v době, kdy byla epidemie na vrcholu.

Čísla nakažených seniorů na druhou stranu i nadále stoupají, což může být zátěží pro nemocnice. A zátěž je podle Duška stále vysoká. První prosincový týden očekává kolem čtyř tisíc nově nakažených. Predikce pacientů v nemocnicích je optimální. „Počet hospitalizovaných klesá. Klesá také počet hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče,“ dodal.

Přesto je podle Duška situace v Česku poměrně stabilizovaná. "Je ale nutné pozorovat covid v jednotlivých regionech, kde situace spíše stagnuje či osciluje na hraně rizikového trendu,“ upozornil.

Index rizika je nyní 57. Zhruba osm regionů zaznamenává pokles, nicméně jsou v Česku také regiony, které registrují výrazné zhoršení. Rizikové jsou Královéhradecký, Ústecký, Liberecký, Vysočina, Olomoucký a Zlínský.

Situace je předvídatelná

Procento nově nakažených dlouhodobě klesá dolů. „Výkyvy jsou velké a jsou dány variabilitou v jednotlivých dnech. Aktuálně se pohybujeme okolo 20 procent,“ komentoval Dušek. Pozitivita je podle něj ale pořád veliká.

„Je důležité, aby to uvolňování a návrat k běžnému životu nebylo divoké a abychom dbali na ta opatření. Aby se dodržovala režimová opatření. I tak to relativně vysoké číslo není v Evropě výjimkou," upozornil Dušek. Čísla v Evropě se pohybují od 15 do 40 procent.

Pozitivita záchytu bude muset brzy zohledňovat i antigenní testy a na tom se pracuje. „Kdybychom už teď ty testy započítali, budeme se bavit o pozitivitě kolem 14 procent," řekl Blatný.

Podle Blatného je dobré znamení, že uvolňují nemocnice a začíná fungovat běžný režim. „Situace je předvídatelná a data nám díky predikcím umožní včas rizika zachytit," dodal.

Antigenní testování

Dnes začalo plošné antigenní testování u pedagogických pracovníků. „V odběrových stanicích pomáhají například hasičské záchranné sbory,“ uvedl také na tiskové konferenci plukovník Petr Šnajdárek.

Zdravotní pojišťovny budou moci hradit antigenní testy na covid-19 určené například domovům pro seniory přímo distributorům. Nový způsob úhrady zavede vládní novela o veřejném zdravotním pojištěním, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

Testování pomůže podle Blatného tomu, abychom udrželi otevřené obchody a restaurace. „Abychom udrželi společenský život a abychom obnovili zdravotnickou péči v plném rozsahu,“ vysvětlil ministr.

Blatný také varoval před dezinformacemi souvisejícími s očkováním. „Očkováním nelze způsobit onemocnění,“ řekl. Lží je také tvrzení, že by vláda distribuovala očkování zdarma kvůli tomu, že za tím stát hledá způsob, jak sledovat a monitorovat občany.

„Vakcína může dlouhodobě zabránit šíření viru,“ upozornil. Dále uvedl, že právě vakcinace jiných onemocnění znamenala jejich téměř úplné vymýcení.

Dezinformace o očkování:

1. Je lež, že očkování může způsobit onemocnění.

2. Je lež, že stát skrze očkování bude sledovat a monitorovat občany.

Očkování proti koronaviru

Blatný už ve čtvrtek hovořil také o očkování proti koronaviru. Podle něj by proočkování 5,5 milionu lidí v české populaci mělo být provedeno do konce léta příštího roku.

Vláda má zatím očkování zajištěno pro 5,5 milionu lidí, uvolnila na to celkem 3,4 miliardy korun. Pro dalších až 10,6 milionu lidí si je může ještě doobjednat.

Očkování mají mít lidé hrazeno ze zdravotního pojištění. Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie.

Zatím však není žádná vakcína v EU oficiálně schválená, Česko proto objednává od více výrobců. Očkování všech Čechů vakcínou proti koronaviru by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly třeba dvě dávky.

Ve čtvrtek se přerušilo předchozí vytrvalé zpomalování nárůstu počtu případů nemoci covid-19 v Česku. Přibylo 4624 nakažených, zhruba o 600 více než předchozí čtvrtek.

Denní nárůsty počtu lidí nakažených koronavirem postupně klesaly od přelomu října a listopadu, kdy dosahovaly rekordních čísel kolem 15 tisíc případů denně. Index rizika protiepidemického systému PES se ale dnes oproti předchozím dnům nezměnil, už 12 dní v řadě je na 57 bodech ze sta.