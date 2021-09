Policisté, celníci a také obecní strážníci zřejmě získají právo odebrat na místě registrační značku vozu nebo nasadit takzvanou botičku autům řidičů s nesplaceným dluhem za dřívější dopravní přestupek. Předpokládá to novela, kterou dnes schválila Sněmovna. Opatření má pomoci vymáhat postihy především od cizinců. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Botička na autě. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia.cz

Policisté a celníci získají vládní novelou pravomoc požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky postihu v hotovosti nebo kartou. Pokud by řidič nedoplatek na místě neuhradil, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, aby zajel na nejbližší vhodné místo, kde by mu buď odebrali registrační značku, nebo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozu.