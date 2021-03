Česko brzdí pomalé očkování: Data ukazují, že kulháme za Slovenskem i Polskem

Po osmdesátnících, zdravotnících a učitelích se od pondělí může hlásit do centrálního rezervačního systému na webové adrese crs.uzis.cz pro očkování další skupina. A tou jsou lidé starší sedmdesáti let. Má to ale hned dva háčky.

Vakcína proti koronaviru v Česku. Jedním z míst, kde očkování probíhá, je Očkovací centrum na Černé louce v Ostravě. | Foto: FN Ostrava/Beáta Kapošváry