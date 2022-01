Posilující dávka pro děti. Začíná třetí kolo očkování pro starší 12 let

ČTK

Ode dneška lze registrovat k očkování proti covidu-19 posilující dávkou děti starší 12 let. Vakcinace bude možná na očkovacích místech a v ordinacích dětských lékařů po pěti měsících od dokončeného předchozího očkování. Mladší 16 let očkují jenom některá vakcinační místa, šestnáctiletí a sedmnáctiletí mohou navštívit kterákoliv očkovací místa včetně těch bez předchozí registrace. Mladým ve věku 12 až 17 let se bude podávat jako posilující vakcína Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech stejné síly jako pro dospělé.

Zdravotnice v ústecké Masarykově nemocnici očkuje dívku vakcínou proti koronaviru | Foto: ČTK