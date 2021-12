Ve volbě předsedy porazil Šmarda končící ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou s 62 hlasy a někdejšího šéfa Vojenského zpravodajství Miroslava Krejčíka, kterého podpořilo 41 delegátů. V čele strany se stal nástupcem Jana Hamáčka, který odstoupil v říjnu poté, co se ČSSD poprvé za dobu samostatné ČR nedostala do Sněmovny. Hamáček dnes svou rezignaci označil za logickou a straně popřál, aby se ji novému vedení podařilo do dolní komory vrátit.

Šmarda po zvolení řekl, že Česko bude ve Sněmovně bez levicové demokratické alternativy. "Hrozí vleklá zdravotní, ekonomická, sociální i morální krize a lidé v této době budou potřebovat oporu v sebevědomé, věrohodné a fungující sociální demokracii," řekl. Delegátům sliboval krizové řízení, úspory a tvrdou práci. "Sjezd neodstartuje plesovou sezonu, čekají nás úspory, změna struktury a tvrdá práce. Bude to bolet," uvedl.

Odkázal na svůj program, který představoval v posledních týdnech straníkům. V něm slibuje odvrátit hrozící bankrot strany, změnit stanovy či dát šanci novým tvářím. ČSSD podle něj aktuálně dluží přes 200 milionů korun a dluh každý den roste. Voliči nevěří straně, která neumí hospodařit ani se svým vlastním majetkem, řekl.

ČSSD by měla podle Šmardy oslovit odborového předáka Josefa Středulu s nabídkou prezidentské kandidatury. "S panem Středulou jsem o tom nemluvil, je to můj názor, moje stanovisko a moje prosba směrem k němu," uvedl Šmarda. Středula ČTK řekl, že pokud by zvažoval svou kandidaturu na prezidenta, usiloval by o podporu velké části voličů. Zatím neřekl, kdy by chtěl zveřejnit své rozhodnutí, zda do prezidentských voleb půjde.

Šmarda počítá s tím, že na radnici Nového Města na Moravě bude nově v neuvolněné funkci. Naplno se chce věnovat ČSSD, jejíž vedení zvolili delegáti většinově podle jeho představ. V souladu se Šmardovým doporučením se prvním místopředsedou stal bohumínský místostarosta Igor Bruzl, řadovými místopředsedy pak zvolil sjezd Netolického, Petříčka, starostu Brna-Líšně Břetislava Štefana a lékaře Robina Šína. Nejvíc hlasů získala někdejší místopředsedkyně Mladých sociálních demokratů Daniela Ostrá.

Zcela nové vedení

Nejužší vedení sociální demokracie je po dnešním sjezdu zcela nové. Kromě Hamáčka a prvního místopředsedy Romana Onderky skončili i všichni řadoví místopředsedové Maláčová, Dana Váhalová, Jiří Běhounek, Josef Říha a Jan Tvrdý. "Nový tým je různorodý a plný lidí, kteří chtějí pracovat. Jsou v něm lidé různých názorů, což dělalo sociální demokracii vždy silnou," řekl Šmarda.

Jedna z hlavních tváří poslední volební kampaně Maláčová se po neúspěchu ve volbě předsedy rozhodla nekandidovat do žádné jiné funkce ve vedení a bude řadovou členkou. Podle Šmardy by mohla být odbornou mluvčí strany pro sociální záležitosti. Šmarda chce zapojit do činnosti strany výrazné osobnosti, které v minulosti zastávaly výrazné ústavní funkce.

Oslovit plánuje i dřívější předsedy. Vzniknout by měla podle něho určitá "rada starších", ve které by mohli být například bývalý europoslanec Libor Rouček, expremiér Vladimír Špidla či ministr kultury v demisi Lubomír Zaorálek.

Sjezd se s ohledem na stav epidemie covidu-19 sešel on-line formou, podobně jako dubnový sjezd sociální demokracie, kde obhájil funkci Hamáček. Kromě volebních bodů debatovali delegáti zejména o financování volební kampaně, která stála 53 milionů korun. Sjezd rozhodl, že financování kampaně prověří stranická kontrolní komise, když byl schválený rozpočet podle některých delegátů překročen asi o deset milionů korun. Výtky zaznívaly také k tomu, že ČSSD používala v materiálech červenou barvu místo obvyklé oranžové.