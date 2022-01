„Ať už jsou dosavadní argumenty pro a proti zpoplatnění jakékoli, je potřeba v tom udělat pořádek, neboť v dosavadním přístupu nechceme pokračovat,“ sdělil Jemelka. Podle MD je ale zatím předčasné uvádět principy, z nichž výsledné hodnocení vzejde. Resort také neuvedl, které konkrétní úseky budou zpoplatněny (aktuální mapa).

Důležitější než Pražský okruh je teď nová dálnice na Moravu, říkají experti

„Cílem naší současné snahy je dospět do stavu, kdy řidiči budou obecně šířeji akceptovat to, že je normální za užití dálnice, stejně jako za jakékoli zboží či službu, platit,“ řekl mluvčí. Upozornil také na to, že cena dálničních zámek se za posledních deset let nezměnila. Navzdory inflaci zůstává na 1 500 korunách ročně. Ministerstvo chce proto ceny zvýšit.

Z dostupných dat vyplývá, že v Česku není zpoplatněno dohromady zhruba 25 dálničních úseků. Nejčastěji zpoplatnění unikají obchvaty velkých měst. To je příklad i úseku na D1 u Brna, který se táhne od 182. kilometru u Omic až po 210. kilometr u Holubic. Stejně je na tom i západní a východní část Pražského okruhu. Auta bez zpoplatnění jezdí například také okolo Plzně, Olomouce nebo Tábora.

Někde ministerstvo zpoplatnilo jen část obchvatu. To je příklad nedávno dokončeného úseku D55 kolem Otrokovic. Vedení města vyjádřilo naději, že se nově otevřená jižní část obchvatu města obejde v budoucnu bez poplatků. Aktuálně je totiž zpoplatněna.

„Tato relace směrem na jih neslouží pro frekventované dojezdy ze Zlína do otrokovických průmyslových zón, což je hlavní důvod, kvůli kterému město Otrokovice trvalo na zachování výjimky mezi exity 30 a 32,“ vysvětil v zaslané reakci na článek mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Lukašík.

Zpoplatnění tak podléhá jen polovina loni dokončeného obchvatu a severní část je na celé mapě jediným úsekem D55, který je osvobozen od poplatků.

Na nové D35 už rostou ochranné ploty proti zvěři. ŘSD sebou po kritice hýblo

Cílem zpoplatnění je podle MD celkově získat peníze na další rozvoj dopravní infrastruktury, který veřejnost očekává. „Tedy obecně lze říct, čím více peněz stát získá, tím lépe a rychleji dokáže toto očekávání naplnit. Stát bude moci vynaložit více na výstavbu, rekonstrukci či vylepšení české dopravní sítě,“ doplnil Jemelka. Dálniční poplatky jsou podle něj významným příjmem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

V Česku je momentálně v provozu 1 371 kilometrů dálnic. Nový ministr dopravy Martin Kupka (ODS) při převzetí úřadu loni v prosinci oznámil plán na rozšíření tuzemských dálnic o dalších 200 kilometrů. Ty mají vzniknout v následujících čtyřech letech. „Musíme pohnout s dostavbou Pražského okruhu, za čtyři roky bude rozestavěna klíčová část mezi Běchovicemi a D1, severní část okruhu bude připravena k výstavbě. Stejně tak potřebujeme dokončit D1 u Přerova a rozestavět co nejvíce úseků na D35, která je alternativní spojnicí východu a západu země,“ nechal se slyšet Kupka.