Daňové přiznání lidé mohou nově podat až do konce května, řekla Schillerová

Kvůli situaci ohledně nákazy nebezpečným koronavirem vláda rozhodla, že všechny fyzické osoby mohou podat daňové přiznání až do 1. července, tedy o tři měsíce později, než tomu bylo doposud. Lidé tak nemusí mít obavy, že by je čekala nějaká sankce, pokud by březnový termín nestihli.

Ministryně financí Alena Schillerová | Foto: Deník / Martin Divíšek

"Všem fyzickým osobám umožníme podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Tedy máte čas nikoliv do konce března, ale do 1. července. Zamezujeme tím koncentraci osob na úřadech a poštách," uvedla na twitteru Alena Schillerová (za ANO). Ošetřovné v době koronaviru? U běžné mzdy necelých pět tisíc Přečíst článek › Původní termín pro odevzdání daňového přiznání a úhradu daně byl první duben. V případě využití služeb daňového poradce se jednalo o první červenec. Ministerstvo zároveň plánuje prominout pokuty za opožděné přiznání k dani a pokuty za nepodání kontrolního hlášení v těch případech, kdy daňový subjekt požádá o prominutí úroku z prodlení. Musí však prokázat důvody související s epidemií koronaviru - například onemocnění účetní či dalších klíčových zaměstnanců. Beze změn, tedy 1. května, začne platit třetí a čtvrtá vlna EET. Celnící ale oznámili, že budou kvůli novému koronaviru k možným nedostatkům tolerantní. Podnikatelé se tak nemusí obávat postihů, pokud kvůli karantáně nebudou schopni včas vyřídit všechny náležitosti.

Autor: Redakce