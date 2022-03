Z války rovnou do lavic. Stát řeší, jak rychle proočkovat malé ukrajinské děti

Ukrajinské děti do lavic, a to co nejrychleji. Takový je plán vlády, která chce nejmenší uprchlíky co nejrychleji začlenit do školek a škol. Ještě předtím ale musí vyřešit medicínský problém: část dětí totiž nemá plné očkování na některé dětské nemoci. Zdravotníci je proto v následujících měsících naočkují ve zrychleném cyklu.

Děti v uprchlickém centru po masivním útoku Ruska na Ukrajinu. | Foto: ČTK/PA/Matija Habljak/PIXSELL