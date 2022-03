Poslední měsíc na změnu smlouvy. Odstřižení od energií dál hrozí tisícům Čechů

Už jenom měsíc a pár dní zbývá na vyřízení nové smlouvy na dodávky plynu či elektřiny lidem, kteří po říjnovém krachu Bohemia Energy a dalších firem stále využívají služeb takzvaných dodavatelů poslední instance (DPI). Naprostá většina z těch, které zkrachovalá firma nechala na holičkách tak sice již učinila, stále však zůstává řada opozdilců. Ti si novou smlouvu na elektřinu musí zařídit nejpozději do 14. dubna, na plyn potom do 17. dubna. Pokud to nestihnou, hrozí jim, že budou poté energie odebírat neoprávněně. V tom případě by od nich ovšem mohli být odstřiženi.

Ceny elektřiny budou stoupat, varují experti | Foto: Shutterstock