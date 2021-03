Situace ohledně covidu není v České republice dobrá. Proto vláda od pondělí 1. března do 21. března omezila pohyb v zemi. Pokud člověk bude muset vycestovat mimo povolené území, musí předložit příslušné prohlášení a na žádost ho ukázat policii. Co za nařízení od 1. března platí? Kde si formulář stáhnout?

Při cestách mimo okres nebo katastr obce by se lidé měli prokazovat policistům například na papír předem napsaným čestným prohlášením, kam cestují. Napsat to mohou i na formulář dostupný na internetu. | Foto: Deník/Jan Braun

Cesty po republice

Je zakázán pohyb mezi okresy. Pokud například mají lidé chalupu jinde, nebo jezdí přes týden do práce do jiného okresu, než žijí, musejí si vybrat jedno z míst. V tom, ve kterém budou na začátku opatření, tedy od pondělí, pak musejí setrvat po celé tři týdny. Do jiného místa až na výjimky nebudou smět.