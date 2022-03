„Vymysleli jsme speciální věc, která je technicky hodně náročná. Naše vystoupení se totiž budou současně streamovat ze dvou studií - z Prahy a Košic. Chvílemi budeme hrát dokonce společně, ač v reálu od sebe vzdáleni tisíc kilometrů, což je něco, co Čechomor uskuteční poprvé. Je to pro nás všechny velká výzva,“ říká zpěvák a kytarista kapely František Černý na adresu koncertu, který se uskuteční pod hlavičkou Nadace Kooperativy 10. března ve 20 hodin na facebookových stránkách kapely.

Koho jste k vystoupení přizvali?

Do pražského studia na Barrandově, kde vznikla většina našich desek a odkud budeme koncert přenášet, jsme přizvali bývalého člena a ukrajinského kamaráda, kontrabasistu Tarase Voloschuka, který hrál s Čechomorem patnáct let. Dále pak Lenku Dusilovou, písničkáře Voxela, Michala Malátného a Františka Táborského ze skupiny Chinaski. S nimi si paralelně z Košic zahraje i jejich basista Tomi Okres. A kromě něj se z tamního studia ozvou Kandráčovci či Marián Čekovský. Velice rádi v pražském studiu na Barrandově uvítáme i dvaadvacet našich skalních fanoušků, kteří si o vstupenky na koncert zasoutěžili v dražbě. Výtěžek z nich poputuje spolu s ostatními financemi na sbírku na pomoc Ukrajině. Myslím, že nás všechny čeká nevšední zážitek, už jen proto, že si budeme blízko tak, jak si nikdy nemůžeme být v jakémkoli klubu.

A co vás pojí s muzikanty z Košic?

Se slovenskými přáteli máme úzký vztah, na našich muzikantských cestách jsme se prostě nemohli minout. Kandráčovci navíc působí na slovenské scéně tak, jako my na té české a moravské. Na Slovensku jsou považováni za megahvězdu a Čechomor kupodivu taky, protože hrajeme z jedné třetiny slovenské písničky, samozřejmě ve vlastní upravené, což tamní posluchači kvitují. Navíc se pořád cítíme být Čechoslováky, hranice pro nás nic neznamenají, takže se máme se rádi jak hudebně, tak i lidsky. A proto si myslím, že počin, se kterým přicházíme, je dobrý a logicky vycházející z našeho nastavení.

Playlist máte stanovený, nebo bude program kopírovat spíš vaše momentální nastavení?

Máme o něm krásnou představu – vzhledem k tomu, že všechny naše písničky jsou krásné, tak to bude krásné tak jako tak. Pochopitelně máme s Kandráčovci něco připraveného. Pokud jde o Voxela, s nímž jsme nahráli písničku Kámen a kříž, pojí nás přátelství. Je to kluk, který to dělá dobře, a když hraje s námi, máme vzájemně radost. Stejně tak bych mohl mluvit i o Lence Dusilové, s níž si zopakujeme píseň Proměny tak, jak byla v roce 2000 nahraná, a o klucích z Chinasek, kterých si moc vážíme, že se náš stream rozhodli podpořit.

Mimochodem – s Voxelem se potkáte už den před vaším streamem v pražském Lucerna Music Baru.

Ano, ale v tomto případě se jedná vysloveně o Vaškův koncert, který jej plánoval už dva roky dozadu, ale který se kvůli kovidu – což zažila spousta umělců – odkládal. Teprve až v úterý 9. března se konečně uskuteční. V onom dvouletém období mimochodem vznikla i naše společná písnička s Voxelem Kámen a kříž.

A jaké další plány spřádáte?

Se zmíněnými Kandráčovci jsme udělali společnou písničku, k níž bude i klip, a následně vyrazíme i s Voxelem na turné - čtyři speciální koncerty plánujeme na 4. června v Českém Krumlově, 23. července v Dolní Lomné, 6. srpna ve Starém Hrozenkově a 27. srpna v Telči. Jinak máme připravenou spoustu nových písniček na novou desku, kterou jsme chtěli vydat už teď na jaře, ale vypadá to, že se odloží až na podzim. A jak se říká, že všechno špatné je pro něco dobré: když už jsme mluvili o covidu, musím přiznat, že jsem si po třiceti letech hraní trochu odfrkl. A na druhou stranu mám radost, že to utužilo náš kolektiv. Naše parta se v poslední době semkla daleko víc než dřív, takže máme spoustu energie a chuti do další práce.