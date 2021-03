Od začátku epidemie loni v březnu se v Česku nákaza koronavirem prokázala zhruba u 1,168 milionu lidí, počet vyléčených přesáhl 1,028 milionu. Počet aktivních případů dál roste, v současné době se s nákazou potýká téměř 121 tisíc lidí, nejvíce od loňského října. Zemřelých s covidem-19 eviduje ministerstvo 19.537. Jejich počet v posledním dnech stoupá. V minulém týdnu se denní počty pohybovaly od 121 do 161. Čtvrtečních 161 úmrtí bylo nejvíce za jeden den od poloviny ledna.

Podle vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) je situace v Česku dál nepříznivá, ve vnitřních veřejných prostorech či na zastávkách MHD proto budou od čtvrtka povinné respirátory či zdvojené roušky. S plánem částečného návratu dětí do škol počínaje od 1. března vláda ale nadále počítá, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí po jednání vlády.

Podmínkou je distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona. O víkendu se ministr vyjádřil, že Česko zatím není v situaci, kdy by muselo přijímat drakonická opatření. Přijmout by se podle něj musela, pokud se nemocnice dostanou do situace, kdy budou muset zastavit veškerou jinou než intenzivní péči. Nemocnice podle něj ještě nějakou, byť minimální, kapacitu mají.

Aktuálně je podle dat ministerstva zdravotnictví volných 15 procent lůžek na ARO a jednotkách intenzivní péče (JIP), pro pacienty s covidem je volných 169 lůžek. Standardních lůžek s kyslíkem je pro nakažené k dispozici zhruba 710. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, která jsou jinak určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti.

Zdravotníci v Česku podali od konce prosince, kdy se v Česku začalo proti covidu očkovat, přes 561 tisíc dávek vakcíny. Obě potřebné dostalo k pondělnímu večeru 213 411 lidí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že očkovaní, kteří dostali obě dávky, už nebudou muset od 1. března po kontaktu s nakaženým do karantény.

V Česku se očkuje vakcínami od společností Pfizer/BioNTech a Moderna a AstraZeneca. V téměř 93 procentech byly podané dávky od společnosti Pfizer/BioNTech, od firmy Moderna pocházelo zhruba 5,5 procenta aplikovaných dávek a od AstraZenecy zatím 1,8 procenta dávek.

Index PES je na 75 bodech

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se původně měla v Česku řídit opatření proti šíření nemoci covid-19, je k dnešku na 75 bodech. Je tak těsně ve čtvrtém z pěti stupňů pohotovosti. V předchozích pěti dnech byl po úpravě dat na 80 bodech. Za poklesem o pět bodů je snížení podílu hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici, pod 45 procent. Reprodukční číslo stouplo k dnešku na téměř 1,18. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Původně se indexem PES měla řídit opatření proti šíření koronaviru, ale nyní už jeho hodnota není relevantní, hlavním ukazatelem je pro vládu naplněnost nemocnic. Systém je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti podle bodového skóre, které se počítá na základě vybraných epidemiologických parametrů.

Vedle zjednodušeného reprodukčního čísla a podílu hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici, se výpočet řídí průměrem počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a čtrnáctidenním průměrem nakažených mezi seniory. Tyto dva ukazatele se v porovnání z předchozím dnem dál zhoršily, jejich počty v posledních dnech setrvale rostou. Průměrný počet nově nakažených covidem-19 na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní stoupl na 1151, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory na 832.

Reprodukční číslo udávající, kolik jeden pozitivně testovaný průměrně nakazí dalších lidí, se nad hodnotou jedna drží až na jednu výjimku od konce ledna. Pokud se dostane pod tuto hranici, znamená to, že epidemie zpomaluje.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od poloviny ledna se přitom protiepidemické skóre drželo měsíc ve čtvrtém stupni. Do pátého spadlo 14. února, k dnešku se vrátil do čtvrtého. Při představení systému PES loni v polovině listopadu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že zmírnění opatření se má zvážit, zůstane-li index rizika aspoň sedm dní v nižším pásmu, pro zpřísnění měly stačily tři dny.