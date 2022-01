Od loňského roku má v Teplicích svoji cigaretu. Jako památku na významnou osobnost ji město nechalo instalovat přímo na radnici. „Měl rád srandičky, takže si myslím, že by si to takto nějak přál,“ říkala vdova Věra Kuberová vloni při instalaci před teplickým magistrátem. Místo v podobě trubičky vydávající dým doplňuje pamětní deska v útrobách radnice.

V roce 2000 Jaroslav Kubera úspěšně kandidoval do Senátu Parlamentu ČR. Od roku 2016 byl jeho místopředsedou, od roku 2018 pak předsedou.

Jaroslava Kuberu v Teplicích připomíná "kouřící" radnice

Primátorské srdce vypovědělo službu před dvěma lety po politickém tlaku na jeho osobu z nejvyšších státních pozic kvůli plánované cestě na Tchaj-wan. Rodina ale dodnes neví přesnou příčinu smrti. Respektive, hovoří se o infarktu. Nicméně nad pitevním protokolem visí stále řada otazníků, s odkazem na neoficiální státní tajemství. Poslední rozloučení s nejvýznamnější teplickou osobností posledního čtvrtstoletí proběhlo v dalších dnech v Krušnohorském divadle v Teplicích, kde byla pro veřejnost vystavena rakev s jeho ostatky zahalená českou státní vlajkou a s čestnou vojenskou stráží. Téhož dne odpoledne proběhlo v pražském Rudolfinu uzavřené pietní shromáždění k uctění Kuberovy památky.

To, že se v souvislosti s plánovanou cestou na Tchaj-wan něco okolo Jaroslava Kubery děje, tušila celá jeho rodina, přestože to před ní tajil. „Táta se to snažil na sobě nedávat znát, ale bylo na něm hodně vidět, že má kvůli něčemu velké starosti,“ sdělila krátce po Kuberově smrti Deníku dcera Vendula. Právě politika a intriky v ní je do dnešní doby to, co Vendule tatínka neustále připomíná.

„Nikdy bych neřekla, že politice mohu tak propadnout a bude mě tolik zajímat. To propojení za ty dlouhé roky nejde nevnímat. Často mě napadá, co by táta řekl tomu či onomu. Jak by reagoval, co by udělal. Dělo se toho teď v našem světě tolik pro nás neznámého, s čím jsme se museli vypořádat. A co se týče naší politické scény, tak tam jsem si řekla: Sakra, že tam ten táta není,“ řekla Deníku dcera Jaroslava Kubery dva roky po smrti svého otce.