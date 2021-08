Kajínek: Černý mi řekl všechno. Podle policie má zabiják na svědomí další vraždu

Orličtí vrazi. Je něco, co o nich dosud nevíme? Možná ano. Jedna vražda, k níž došlo, zůstala totiž promlčena, ačkoli ji kriminalisté připisují Ludvíku Černému – hlavnímu zabijákovi gangu. Toho ve známém filmu Sametoví vrazi režiséra Jiřího Svobody ztvárnil herec Jan Dolanský. Černý proslul zejména krvelačným a bezcitným zabíjením zezadu.

Technologie vrahů spočívala v tom, že nejdřív balili oběti do pletiva a shazovali do přehrady. Pak ale vymysleli účinnější způsob – rozčtvrtit, dát do sudu, zalít ho louhem, utěsnit a sud svrhnout. | Video: Se svolením spolku Nepromlčíme