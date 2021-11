"Situace je vážná, znovu všechny prosíme, aby se očkovali. Ldé, kteří nejsou naočkovaní, mají velké problémy, je devětkrát větší pravděpodobnost, že dostanou covid, nebo že mohou zemřít," nechal se na úvod tiskové konference slyšet dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO).

Kandidát na šéfa zdravotnictví Válek: S koncem platnosti PCR testů nesouhlasíme

Podle něj jsou nová opatření inspirována těmi, které zavedlo Bavorsko. "Inspirovali jsme se v Bavorsku, ale není to úplně ten bavorský model," upřesnil Babiš s tím, že vláda rovněž předloží do parlamentu návrh na zvýšení ošetřovného. Rozhodovat bude i o kompenzacích pro firmy. Ministerstvo práce a sociálních věcí se pak vrátí k programu Izolačka.

"Opatření mají za cíl zejména vyšší motivaci k očkování, ale samozřejmě i vyšší ochranu v kolektivech," doplnil následně dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nejzásadnější změnou je, že od 22. 11. bude ve službách, gastroprovozech a ubytovacích zařízeních zaveden režim O-N. Ten bude platit i pro hromadné akce. To znamená, že bezinfekčnost nově prokáže pouze očkování, nebo prodělání onemocnění covid-19, a to maximálně šest měsíců po zotavení.

PCR test ne starší 72 hodin bude i nadále stačit dětem od 12 do 18 let, lidem s nedokončeným očkováním a osobám, kteří se podle lékařského stanoviska nemohou nechat očkovat. Tato informace přitom bude muset být uvedená v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN).

Epidemie stále zrychluje. Ve svátek přibylo více než 14 tisíc nakažených

Změní se i úhrada testů. "V tuto chvíli rušíme úhradu antigenních testů. Hrazené ze zdravotního pojištění budou pouze PCR testy," zdůraznil Vojtěch. Pro osoby, které mají výjimku v tom režimu O-N, to bude pět testů za měsíc, pro očkované budou i nadále platit dva PCR testy za měsíc zdarma.

Testování ve firmách i školách

Znovu se zavede také povinné testování ve firmách, přičemž jim ale zároveň bude doporučeno, aby v maximální možné míře přešly na home-office. "Každý kdo půjde do práce, tak se bude muset prokázat buď očkováním, proděláním nemoci nebo pokud nebude očkován, tak bude muset předložit, že je testován v rámci certifikovaného zdravotnického zařízení. A pokud toto nebude mít, bude mu umožněno se otestovat na místě pod dohledem klasickým samotestem," popsal schválený režim ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Testování ve školách odhalilo přes tři tisíce případů. Nejvíce na ZŠ

Ve firmách se tak uskuteční návrat k režimu, který byl zaveden i letos na jaře. „Je to úplně ten samý rozsah, jako byl na jaře. Bude to pro neočkované pracovníky, jediná výjimkou je, že to bude i pro očkované pracovníky na 65 let," doplnil Havlíček.

Testovat se nadále bude ve školách, a to v termínech 22. 11., 29. 11. a 6. 12. Zpřísnění se dotkne i vysokoškolských kolejí, kde nebudou uznávány samotesty a ubytovaní se každý týden budou muset prokázat PCR testem, dokončeným očkováním, nebo proděláním onemocnění covid-19.