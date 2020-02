Ministr Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že jeho úřad kvůli nemoci pozastavuje vydávání víz pro čínské občany. Nepřijímáme v Číně ani nové žádosti, uvedl ministr.

„Vízová centra v Číně jsou v tuto chvíli až do odvolání zavřena. K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom zabránili dalšímu šíření koronaviru,“ řekl ministr. Vízová centra podle něj budou zavřena minimálně do 16. února, potom se rozhodne podle situace. Ambasáda a konzuláty prý sice mohou přijímat žádosti přímo, ale jen ve výjimečných a odůvodněných případech.

Státní správa není v tomto postupu sama. Podle ČTK je například ostražitější i česká automobilka Škoda Auto. „V tuto chvíli nemá firma Škoda žádného zaměstnance vyslaného na pracovní cestu do Čínské lidové republiky. Služební cesty do Číny jsou posunuty. Toto rozhodnutí bude platit do odvolání,“ uvedl mluvčí podniku Tomáš Kotera. Evakuaci již vyslaných zaměstnanců prý ale neplánuje.

Podobná situace je i v zahraničí. Lety do východního megastátu zrušily například British Airways a německé aerolinky Lufthansa. Z Číny byly mimo jiné přeloženy olympijské kvalifikační turnaje basketbalistek a fotbalistek a odloženo bylo halové MS v atletice, které se mělo konat v březnu v Nan-ťingu. Rusko se pak dnes rozhodlo uzavřít svou hranici na Dálném východě. Nařízení podepsal ruský premiér Michail Mišustin. Informovala o tom agentura RIA Novosti.

Mrtvých přibývá

Nový koronavirus, který vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a někdy může způsobit i zápal plic, byl v Číně k dnešnímu ránu místního času potvrzen u 7771 osob a 170 lidí na něj v této zemi zemřelo. Dosud místní úřady uváděly 6078 nakažených a 133 obětí. U dalších asi 12 170 osob mají místní úřady na nemoc podezření.

V Česku pak do dnešního rána bylo testováno 28 lidí, kteří vykazovali příznaky a vrátili se z Asie. U žádné se ale podezření nepotvrdilo. Jedna osoba v Praze se nyní testuje.