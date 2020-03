"Průběžná čísla. Laboratoř FN Brno potvrdila dva pozitivní pacienty. Muže a ženu, byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Mám zprávu také od ZÚ v Ostravě. Hlásí pozitivního muže, který byl lyžovat v Trentinu. K tomuto okamžiku je v ČR 67 potvrzených případů," uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V průběhu dne však přibylo dalších 27 případů nákazy, v Česku je tak v tuto chvíli 94 pacientů s koronavirem.

Ministr také uvedl, že dva z pacientů jsou v současné době ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Jedná se o muže ve středním věku, který je hospitalizovaný v pražské Nemocnici Na Bulovce. Druhou je pak čtyřiaosmdesátiletá žena, která je hospitalizovaná v některé z brnenských nemocnic, jak Deníku potvrdil ředitel krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje David Křivánek. Ženu podle premiéra Babiše nakazila dcera, která navštívila Itálii.

Podle Vojtěcha bude počet lidí s horším průběhem nemoci procentuálně stoupat. Vážný průběh u pacienta Na Bulovce, který je mladší ročník, je podle něj překvapivý.

Lékaři v Jihomoravském kraji už na přítomnost infekce koronaviru vyšetřili přes osmdesát lidí, přičemž jen během úterka jich otestovali třiadvacet. U devětapadesáti pacientů byla nákaza vyloučena, potvrdila se však o dvojice, jež byla na dovolené v Dolomitech.

"Odebrali jsme jim vzorky, ukázalo se, že jsou na infekci pozitivní. Průběh nemoci je u nich spíše lehčí. Dvojice v současné době není hospitalizovaná, nachází se doma v karanténě," sdělil Deníku přednosta kliniky infekčních chorob Petr Husa.

Poprvé na Vysočině

První případ nákazy zaznamenali dnes ráno také na Vysočině. Jedná se o muže ročníku 1964, který se vrátil z dovolené v italské Lombardii, informovali zástupci ministerstva zdravotnictví na svých webových stránkách.

"Mohu potvrdit, že nakažený je skutečně ze Žďárska. V tuto chvíli konáme patřičná opatření a kontaktujeme příslušné orgány. Víc k tomu ale sdělovat nemohu," řekla Deníku vedoucí žďárského protiepidemiologického oddělení krajské hygienické stanice Renée Mašová.

Čtvrtý případ nákazy se objevil také v Olomouckém kraji. „Jedná se o muže z okresu Přerov, ročník 1984, který byl v Itálii,“ sdělil Deníku hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Koronavirem byli nakaženi také tři úředníci na Praze 10, kteří nerespektovali doporučení nejezdit do Itálie. V současné době jsou v karanténě.

Virus se podle ministra Vojtěcha rozšířil již do všech krajů České republiky.

Odborník: Uzavření škol může paradoxně uškodit

Uzavření škol v Česku, zavedené ode dneška jako opatření proti šíření nového koronaviru, může podle odborníka paradoxně ohrozit životy seniorů, kteří jsou nákazou nejvíc ohroženi. Děti totiž mohou být nakaženy, ale bez příznaků nemoci, a nakazí pak prarodiče, kteří je budou hlídat. ČTK to dnes řekl vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Lidé by proto měli podle něj seniory chránit před nákazou a zbytečně nechodit do jejich blízkosti, i když na sobě necítí žádné příznaky nemoci, jako je horečka, bolest svalů nebo dušnost.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes na twitteru zveřejnil nové video s informacemi k nákaze koronavirem. "Vše podstatné o koronaviru v minutě a půl. To je nové video z dílny ministerstva zdravotnictví. Prodím, udělejte si chvilku a koukněte na něj. A pusťte ho i rodině, kamarádům nebo třeba kolegům v práci," napsal Vojtěch na twitteru.