„To, že máme přírůstky přes pět tisíc je známkou, že jít taktikou mírných opatření není dále možné,“ řekl Prymula. „Je tu velký segment osob, které roušky nenosí. Jsou tu školy, kdy učitelé roušky nenosí a nabádají k tomu své žáky. To je naprosto neseriózní. Je třeba, aby tu byl konsensus s těmi opatřeními. Nám v tuto chvíli opravdu nezbývá nic jiného, než opatření zrealizovat,“ uvedl na tiskové konferenci.

Roušky ve venkovních prostorách, jako tomu bylo na jaře, Prymula vymáhat nebude. Jejich nošení ovšem doporučuje.

„Nová opatření probrala vláda a byla na nich shoda,“ uvedl ministr zdravotnictví. Podle něj nehrozí, že by premiér Andrej Babiš (ANO) některá nařízení změnil.

Mezi nejzásadnější nařízení patří uzavření všech vnitřních sportovišť, fitness center i bazénů. Toto opatření navíc začne platit již od půlnoci ze čtvrtka na pátek.

Nařízení se dotknou nejen amatérského, ale také profesionálního sportu. Od pondělí na dva týdny budou pozastaveny profesionální sportovní soutěže. „Existuje ale možnost povolit mezinárodní soutěže,“ připustil Prymula. Lidé venku si mohou zasportovat v max 20 lidech.

"Vývoj je špatný, rozumíme úsilí vlády šíření viru zastavit. Je potřeba nařízení respektovat. Nerespektování situaci dále zhorší. Je nám líto, že restrikce zasáhnou i sport. Snad jen krátkodobě a ne zcela," reagoval Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Zavřená kina, divadla i zoo

Od pondělí 12. října zůstanou zavřená divadla i kina, ruší se rovněž i všechny koncerty. „Na příštích 14 dní zavřeme také zoologické zahrady,“ řekl Prymula. Zoo budou zavřená již od pátku. Toto opatření se odvíjí od nařízení omezení kontaktů ve vnitřních prostorách na 10 osob, ve venkovních prostorách na 20.

„V loňském roce navštívilo tuzemská kina 18,32 milionu diváků. To odpovídá více než 50 tisícům návštěvníků na jeden den. Za 14 dní, po něž budou kina na základě dnešního vládního rozhodnutí uzavřena, vznikne čistě na ztrátě tržeb ze vstupného biografům škoda odpovídající 35,2 milionu korun,“ komentuje opatření ekonom Lukáš Kovanda. „Ztráta čítající zhruba 35 milionů korun jde ovšem pochopitelně navrch ztrát v řádu výrazných stovek milionů korun, kterou kina zaznamenala letos kvůli jarnímu plošnému zákazu hromadných akcí a následně kvůli nižší než běžné návštěvnosti.“

Zakázány budou od pondělí na 14 dní také návštěvy muzeí, galerií, památek a jiných kulturních objektů.

V případě svateb je od 19. října omezený maximální počet osob na třicet. Provoz úřadů se na příští dva týdny omezí na dva dny v týdnu. Pro veřejnost budou otevřené vždy na pět hodin.

"Musíme omezit kontakty osob. Snažili jsme se připravit opatření, aby dopady na ekonomiku byly co nejmenší. Uvědomujeme, že musí být nějaké kompenzace pro sektory, kterých se opatření dotýkají," zdůvodnil Prymula.

Restaurace jen do 20. hodiny

Omezí se i restaurace a bary, které budou mít od pátku 9. října otevřeno pouze do 20. hodiny. U stolu budou moct sedět 4 osoby. "Opatření budou po 14 dnech posouzena a bude se rozhodovat, co dál. Zatím je to nutné. Blížíme se do situace, kdy se kapacity lékařských zařízení blíží své hranici," vysvětlil Prymula. "Pokud opatření nezaberou, tak po 14 dnech přichází v úvahu lock-down," dodal.

Prymula rovněž apeloval, aby lidé v maximální možné míře využívali home-office. Podle něj se na těchto opatřeních shodla i vláda. „Opatření probrala vláda, projednala je vláda a byla na nich shoda,“ komentoval Prymula. Nehrozí podle něj, že by některá omezení premiér Andrej Babiš (ANO) následně změnil.

Podle ministra je třeba rovněž posílit kapacity zdravotnictví. Prymula uvedl, že v pondělí se bude vláda zabývat jeho návrhem na povolání mediků na pomoc nemocnicím v rámci nouzového stavu. Ministr rovněž uvedl, že v Praze musí být opatření tvrdší oproti zbytku regionů, které na semaforu nejsou červené. Právě v hlavním městě počet nově potvrzených případů nemoci covid-19 ve středu dosáhl 843.

Pacienti do hotelů

V blízké budoucnosti část hospitalizovaných pacientů s covidem-19 mohla z nemocnic přesunout do hotelů. Mělo by jít o lidi, kteří nepotřebují zdravotní péči, pouze čekají na umístění do sociálních zařízení. Cílem navrhovaného opatření je zvýšit volné kapacity nemocnic pro akutně nemocné s koronavirem.

"Jde o lidi, kteří nepotřebují péči a vlastně jen čekají na umístění do sociálních zařízení," vysvětlil. Přestěhování těchto lidí do hotelů by podle Prymuly neznamenalo jakýkoliv problém s poskytováním péče a vzhledem k malé obsazenosti hotelů by to bylo výhodné pro obě strany.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) v reakci na to řekl, že asociace zajistí pro tento účel kapacity po celé zemi. K dispozici by měly být hlavně hotely, které jsou nyní uzavřené. Ve druhé polovině října může být podle Prymuly takový požadavek na kapacity nemocnic, že bude nutné výrazně omezit výkony, které jsou plánované.

Střední a vysoké školy přejdou na distanční výuku

Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil další změny ve školství. Vysoké a střední školy přejdou v celém Česku na distanční výuku. V oblasti vysokých škol platí, že všechny vysoké školy a jejich pobočky na území České republiky přecházejí na distanční výuku. Výjimkou je praktická výuka,“ řekl Plaga.

Druhé stupně základních škol budou výuku tříd střídat po týdnech - jeden týden osobní výuka, druhý týden distanční.

Provoz zůstává na mateřských školách, základních školách i ve školních družinách. Základní umělecké školy budou zavřené také, výjimku jsou pak individuální lekce, kde je pouze jeden učitel a jeden žák.

"Na 26. a 27. října vyhlašuji dva dny volna,“ doplnil ke školství Plaga. Označil volné dny před státním svátkem jako „dny proti covidu“.

Od pondělí v Česku platí nouzový stav, v uzavřených prostorech se nesmí setkávat víc než deset lidí, venku 20. V rizikových regionech od pondělí přešli na distanční výuku studenti středních škol, platí i další opatření. Platí rovněž zákaz hromadných akcí ve vnitřních prostorách nad deset lidí, ve venkovních prostorách může být maximálně 20 lidí. V restauracích pak může u jednoho stolu sedět maximálně šest lidí.

Nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku ve středu podruhé v řadě překonal rekord. Po úterních skoro 4500 nově nakažených přibylo ve středu 5335 případů, což byl nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Ve středu také opět výrazně rostl počet úmrtí lidí nakažených koronavirem. Po nedělních rekordních 30 mrtvých za jeden den přibyly v pondělí i úterý více než dvě desítky úmrtí a ve středu dalších 19.