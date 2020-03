S plánovanými cestami do ciziny má problém i ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze 7 Renata Schejbalová. Francouzi pobyt v tamějších rodinách zrušili už minulý týden, o červnovém zájezdu do Milána se poradí s rodiči. Kdyby ho stornovali nyní, sankční poplatek bude činit 15 procent. Učitelé se také snaží, aby žáci doma nezaháleli. Na zmíněné ZŠ v Praze 13 si v úterý odnesli pracovní sešity s konkrétními úkoly. Dále s nimi učitelé budou komunikovat prostřednictvím elektronické žákovské knížky, aplikace Bakalář či e-mailu. Přivítali také iniciativu nakladatelství Nová škola, jež bezplatně uvolnilo výukové materiály.

Žáci tak mohou 30 dní zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+. Stačí, když se zaregistrují na www.ucebnice-online.cz. K dispozici jim jsou multimediální učebnice pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. „Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. června 2020,“ uvedl Martin Janáček, jednatel Nové školy.

Podobně zareagovalo i nakladatelství Fraus, které po celé období zrušení výuky poskytne zdarma všechny elektronické učebnice pro ZŠ a SŠ. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je k dispozici portál Škola s nadhledem. Fraus navíc bezplatně nabízí pro on-line komunikaci učitelů s žáky vzdělávací portál Fred. „Příští týden se sejdeme a budeme přemýšlet o další podobě vyučování, pokud by škola byla zavřená déle než 14 dní. Budeme se snažit vytvářet prezentace na jednotlivé předměty,“ dodává Šefčíková.

Stejně jako Renata Schejbalová potvrdila, že na on-line výuku nejsou technicky vybaveni a nemají k ní ani souhlas rodičů. Obě očekávají, že se v průběhu příštích dnů dozvědí, jak to bude se zápisy do 1. tříd, přijímacími zkouškami na SŠ a maturitami. Všechny tyto události se mají konat začátkem dubna. „Odhaduji, že se žáci do gymnázia před Velikonocemi nevrátí,“ míní Schejbalová. Náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula včera pro DVTV odhadl, že by přerušení výuky mohlo trvat až měsíc.

Laboratoře individuálně

Starost mají i vysokoškoláci, kteří potřebují být v laboratořích, aby mohli zdárně dokončit své diplomové práce. Zatímco děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík vyhlásil, že budova školy je od včerejška uzavřena, jeho kolegové z technických fakult zřejmě nebudou tak striktní.

„Přednášky a semináře neprobíhají, ale samostudium je povoleno. Pokud někdo na pár hodin přijde do laboratoře, asi by to neměl být problém. Individuální formy výuky mohou pokračovat, pokud obě strany budou souhlasit,“ sdělil Deníku rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Kdyby se karanténa prodloužila, buď se látka dožene, nebo se zkoušky protáhnou do léta. „Není důvod k panice,“ říká Zima.