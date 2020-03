Opatření se dotkne 953 tisíc žáků základních škol a 400 tisíc středoškoláků. Vysoké školy většinou zavádějí distanční výuku, rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyhlásil čtrnáctidenní rektorské volno. Univerzita Karlova zrušila všechny akce a odsunula promoce.

Rodiče a ošetřovné

Nejdramatičtěji toto nařízení prožívají rodiny nejmenších školáků. S nimi musí matka či otec zůstat doma.

„Je to samozřejmě složitá situace, kterou jsme poměrně dlouze řešili. Manželka pracuje jako účetní v jedné instituci a naštěstí tam nejspíš budou moct vyčlenit jednu místnost pro děti zaměstnanců a ti se tam budou střídat s dozorem,“ řekl Pražskému deníku živnostník Martin Drulák. V horší situaci je Michaela z Litoměřicka, matka devítileté žákyně 3. třídy. „Ve středu ještě mohu pracovat z domova, ale poslední dva dny v tomto týdnu mě čeká několik schůzek, které nemohu zrušit. Bohužel partner je také vytížený a babička, která by dceru mohla pohlídat, je nemocná,“ konstatovala.

Rodiče si v případě péče o školáka mohou zažádat o ošetřovné, pokud si platí nemocenskou. „Ze zákona ho lze čerpat maximálně devět dní, rodič samoživitel až šestnáct. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu ošetřování vystřídat,“ potvrdil Deníku Jan Brodský z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Šéf resortu školství Robert Plaga odhaduje, že školní karanténa bude trvat nejméně dva týdny. Po uplynutí devíti, respektive šestnácti dnů se však ošetřovné už nevyplácí. Zaměstnanci budou v práci omluveni, ale budou čerpat neplacené volno. Jinak na tom jsou učitelé.

Učitelé doma

Ředitel jim může zadat úkoly, jež mohou plnit v rámci samostudia. Pokud ovšem především nepedagogičtí pracovníci nebudou mít ve škole co dělat, zůstanou doma kvůli překážce v práci na straně zaměstnavatele. Děti nemají moc příležitostí, jak se zabavit. Například skautské oddíly pozastavily svoji činnost, divadla, kina a stadiony povinně snížily svoji kapacitu na sto diváků.

Učitelé se sice budou snažit žáky motivovat ke studiu pomocí elektronické komunikace, ale nutit je k tomu nemohou, neboť dálková výuka nemá oporu v zákoně.

„Informujeme rodiče o uzavření školy, jídelny i družiny, o tom, jak mají žádat o ošetřovné. Naši učitelé budou do pátku pracovat doma a v pondělí se sejdeme na poradě, kde určíme další postup včetně zadávání úkolů dětem. Zatím mají volno,“ sdělila Deníku Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ v Trmicích. Podle ní čtrnáctidenní karanténa představuje výpadek ve výuce, avšak nejde o žádnou katastrofu. „Budeme ho muset doplnit, ale to se děje běžně u každého dítěte, jež onemocní třeba angínou. Jsme na to připraveni a v obdobném režimu budeme postupovat u všech žáků, až nařízení ministerstva skončí,“ dodala Gottfriedová.

Termíny v ohrožení

Skutečné drama by nastalo, kdyby školy zůstaly zavřené déle než dva týdny. Rodiče by museli řešit hlídání a ministerstvo zase termíny maturit a přijímacích zkoušek na střední školy. Data jejich konání jsou stanovena na začátek dubna a zřejmě by se musela posunout. O tom rozhodne ministr školství do čtrnácti dnů.