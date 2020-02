Jméno na vzestupu? Tomáš Dvořák

Byl idolem fanoušků. Trojnásobný mistr světa v desetiboji, někdejší rekordman a bývalý šéftrenér atletického svazu má v českém sportu spoustu pokračovatelů. Dres hokejové Sparty obléká hráč stejného jména (obránce) a ve fotbale najdete více než osm desítek osob tohoto jména. Zajímavost? Většina z nich jsou děti. Zdá se, že spojení Tomáš Dvořák se rodičům hodně líbilo…

Stejné jméno ve Spartě: Ladislav Krejčí

Úspěšní „dvojníci“ fotbalového světa. Ladislav Krejčí (I., ročník 1992) vyrostl ve Spartě, fanoušci léta vyvolávali jeho jméno a teď kope v Itálii za Boloňu. Rudý dres s touto jmenovkou však neosiřel nadlouho. Ladislav Krejčí (II., ročník 1999) přišel v létě z Brna a už se prosadil i do základní sestavy. „Snad budu stejně dobrý jako Krejda,“ poznamenal mládežnický reprezentant.

Josef Masopust. Už fotbal nehraje

Držitel Zlatého míče, obrovská fotbalová persona. Kdo by neznal Josefa Masopusta? Zesnulá legenda měla ještě donedávna svého pokračovatele stejného jména – za Katusice hrál také Josef Masopust. „Jenže už ne, odstěhoval se někam do Klatov,“ informoval šéf klubu Václav Hybš. Takže malá rada pro slávistu Lukáše Masopusta: pokud bude mít jednou syna, možná by mohl uvažovat o Pepíkovi.

Svobodovi. Nejčastější olympionici v české historii

Co se týče nejfrekventovanějších příjmení, od nepaměti v tuzemsku vládnou Novákovi. Ale pozor – ve sportu je to trochu jinak. Nejvíce (nejlépe) sportují Svobodovi – alespoň to lze vysledovat z historie českých (československých) účastí na olympiádě. Pod pěti kruhy se představilo 22 Svobodů. Mimochodem, třikrát šlo o Jiřího Svobodu – jeden dělal atletiku, druhý se věnoval volejbalu, třetí jezdil v kánoi.