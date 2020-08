Když začne hořet, měl by každý okamžitě a správně reagovat. Lze tak zachránit život svůj i ostatních. Co v takových případech dělat řekl Deníku mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp.

Požár výškového domu, 8. srpna 2020 V Bohumíně. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Co mají lidé v případě požáru dělat, jaká pravidla by měli zachovávat?

Základní věc je, že je třeba se jej ihned pokusit uhasit. Když ale člověk nezvládne uhasit požár vlastními prostředky, je nutné, aby okamžitě zavolal na hasiče, tedy linky 112 nebo 150. Následně je třeba opustit místnost, kde k požáru dochází, a uzavřít dveře tak, aby se zpomalilo jeho šíření. Pokud se jedná o bytový dům, tak by měl volat, že byt hoří, aby dům začali opouštět i ostatní.