Pacientů s covidem neubývá. Oddělením JIP dochází místa, hrozí lůžka na chodbách

Reportéři Deníku Reportéři Deníku





Pozitivních testů na koronavirus přibývá. Pro nemocnice to znamená, že by do čtrnácti dnů mohly čelit dalšímu náporu.

Péče o pacienty s onemocněním covid-19 v náchodské nemocnici | Foto: Deník / Michal Fanta