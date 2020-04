Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav do 30. dubna. Proč?

Protože ze zákona může vláda vyhlásit nouzový stav pouze na třicet dnů. To znamená, že bez toho by skončil 12. dubna.

Proč jej poslanci neprodloužili na delší dobu. Například na měsíc, jak původně požadovala vláda?

Protože to podle nich znamená zásadní omezení práv občanů. Navíc za situace, kdy podle mnohých z nich kabinet nepředložil plán, jak bude během této doby postupovat.

Kdyby k prodloužení nedošlo, znamenalo by to, že by se bez toho otevřely zbývající obchody, posilovny a restaurace nebo by se uvolnila pravidla pohybu na veřejnosti?

To ne. Původně to sice vláda zavedla na základě nouzového stavu, ale pak to převedla pod zákon o ochraně veřejného zdraví.

Tak proč je nouzový stav dobrý?

V současnosti se na jeho základě omezuje vycestování do ciziny a zákaz vstupu cizinců do Česka. Také vládě umožňuje nakupovat zdravotnické ochranné prostředky, aniž by se řídila zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Co všechno při nouzovém stavu ještě může vláda nařídit?

Například evakuaci osob a majetku z vymezeného území nebo na něj zakázat vstup dalším osobám. Ze zákona také mohou úřady ukládat lidem pracovní povinnosti nebo poskytnout věcné prostředky. Tedy například nadbytečné zásoby zdravotnického materiálu, nyní hlavně respirátorů a roušek, pro nemocnice. Zásoby pak v případě nouze mohou jít přednostně do nemocnic, dětských domovů, domovů pro seniory či pro lidi, kteří se podílejí na plnění krizových opatření.