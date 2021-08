Za čtvrt miliardy korun se na začátku července v Londýně vydražila malá kresba medvědí hlavy od Leonarda da Vinci. Šlo o událost, protože na světě je v soukromých rukou jen necelá desítka mistrových děl. Zbytek spravují státní a veřejné památkové instituce. V České republice je praxe opačná. Díla, která hýbou aukčním světem, jsou dlouhodobě soukromým majetkem.

Milionové obrazy jsou v soukromých sbírkách. Stát jim konkurovat nedokáže | Foto: ČTK/AP/Remy de la Mauviniere

Potvrzují to i aukční síně. „U nás je překvapivě velké množství děl věhlasných autorů ve vlastnictví soukromých sběratelů a sbírkách,“ potvrzuje Martin Kodl, majitel stejnojmenné aukční síně a soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století. Podle Kodla je současným trendem sběratelů tvořit nové sbírky a kupovat vzácná díla i třeba jen po jediném kusu, než vytvářet soubory jednoho umělce. Důkazem toho je aktuální výstava Toyen: Spící rebelka v Národní galerii, kde velkou část kolekce tvoří díla zapůjčená z několika soukromých sbírek. Kdyby se místo Toyen vystavoval Kupka nebo Zrzavý, dopadlo by to stejně. Bez zápůjček by se velká výstava neobešla.