Týká se to například turistických průvodců, kteří jsou zhruba na desetině původních příjmů. Letos prý nedokázali našetřit ani na minimální odvody. Podle informací Deníku se přitom prodloužení této úlevy nechystá. „Odklad záloh byl od začátku koncipován jako dočasné opatření,“ odůvodnila to Deníku ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Prodloužení tohoto opatření tak nepředpokládá. Podobně jako například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Ministerstvo práce v současnou chvíli o takovém návrhu neuvažuje,“ uvedl její mluvčí Jan Brodský. Podle Schillerové byla kvůli koronavirové krizi pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uvedena v činnost i další opatření, mimo jiné kompenzační bonus, na němž se vyplatilo už skoro 22 miliard korun. „Pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ chystáme paušální daň, kterou chceme zavést už od příštího roku,“ dodala s tím, že se jim tím zjednoduší povinnosti.

Plošně ne

Zdroj: DeníkNa tom, že prominutí nebo odklad záloh splnily svůj účel se shodují i mnozí opoziční politici. Stejně jako na tom, že plošné prodloužení by už nebylo vhodné. Podle poslance Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) by se ale dalo zvážit jeho pokračování pro vybrané profese. „Není možné to udělat plošně, ale je namístě podívat se , ke kterým skupinám podpora nedotekla,“ míní. Odklad pro určité skupiny by prý ale mohl být složitý na administraci.

Podobný názor zastává i poslanec ekonomický expert ODS Jan Skopeček. „Je zřejmé, že některé profese budou postižené razantně a dlouhodobě,“ konstatuje. Pomohlo by podle něj například dlouhodobé snížení sociálního pojištění, protože je prý příliš vysoké.

„Vláda by nyní měla přijít s analýzami dopadů opatření a také kolik lidí je stále postiženo krizí a v jakých odvětvích a navrhnout řešení,“ říká Věra Kovářová (STAN). Například, zda opatření prodloužit či zavést jiná.