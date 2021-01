Velkou část západní poloviny Česka zasáhne v úterý sněžení, ke kterému se někde přidá silný vítr. Tvořit se při něm budou sněhové jazyky. Na celém území Čech pak od úterního večera do středečního rána hrozí při poklesu teplot i náledí nebo zmrazky na silnicích a chodnících. Na svém webu o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Sněhová kalamita. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

Podle jeho předpovědi by mělo v částech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje v úterý připadnout do 15 centimetrů sněhu za 12 hodin. V jihozápadních regionech a na západě Středočeského kraje by zároveň měl vát silný jihozápadní vítr, který v nárazech může dosáhnout přes 65 kilometrů v hodině.