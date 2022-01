Už dříve upozornili, že silný vítr může hlavně v místech nad 500 metrů nad mořem vytvářet nebezpečné sněhové jazyky, na horách závěje, a to až do pátečního večera. Od čtvrtečního odpoledne do pátečního rána se v těchto oblastech může při poklesu teplot místy tvořit také náledí nebo zmrazky, doplnil po poledni ČHMÚ.