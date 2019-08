Velkého průzkumu Deníku k 30. výročí od událostí listopadu 1989 se už zúčastnily více než tři tisíce lidí. Každý den přibývají stovky dalších, za což jsme nesmírně rádi.

Názory, které v anketě uvádíte, postupně vytvářejí komplexní obraz nejen samotného převratu, ale i čtyřiceti let, které mu předcházely. Zapojit se do unikátní ankety Deníku i vy. Čas máte až do 8. září.

Na mladé účastníky průzkumu, kteří minulý režim nezažili, čeká jiná sada otázek než na pamětníky. Z odpovědí čtenářů ve věkové kategorii do 35 let vyplývá, že polovina z nich by se chtěla do komunismu vrátit. Ovšem jenom na velmi krátkou dobu, aby ho mohla poznat na vlastní kůži. Jen každý jedenáctý touží po tom, aby reálný socialismus sevřel republiku natrvalo.

Zažili jste fronty na banány nebo rekreace ROH? Myslíte si, že dříve k sobě měli lidé blíž? Využíváte naplno možnosti cestování, které nabízí dnešní doba? Podělte se s Deníkem o své zážitky, dojmy, pocity, vzpomínky a názory. Všechny je pečlivě zaznamenáme a vytvoříme z nich pro vás bohatou výpověď o tom, jak vidí Češi listopad 1989.

