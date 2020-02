Předčasný odchod do důchodu je možný i dnes. Ale za cenu nižších příjmů v důchodovém věku. „U seniora, který odejde o rok dříve do penze, to znamená snížení důchodu v průměru o tisíc korun měsíčně,“ říká Vladimír Dostálek z tiskového odboru ministerstva. Takové podmínky platí pro všechny, tedy i ty, kteří dále nemůžou pracovat ze zdravotních důvodů.

Horníci a sestřičky

„Nově budou moci bez jakékoli penalizace předčasně odejít do penze senioři, kteří pracovali v náročných profesích,“ dodává Dostálek. Za každých deset let v takovém zaměstnání budou moci odejít o jeden rok dříve a nebudou sankcionováni snížením penze. Ministerstvo neuvedlo, odkdy by novinka mohla platit, ale podle předchozích informací nejspíše od roku 2023.

Okruh lidí, jichž se změna bude týkat, bude stanovený podle takzvaných kategorií práce. Zatím panuje shoda na kategorii 4, která zahrnuje ty pracovníky, u nichž není možné vyloučit zdravotní riziko i přesto, že používají ochranné pomůcky. Tedy například o horníky, svářeče, brusiče nebo kováře.

Ministerstvo ovšem s odborníky i s politiky z dalších stran vyjednává o tom, aby se vztahovala i na další zaměstnance.

„Mluvím třeba o lidech, kteří pracují v nepřetržitých provozech, často zvedají těžká břemena nebo jsou denně vystaveni nebezpečným chemikáliím, infekcím,“ konstatovala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). To jsou například všeobecné sestry se specializací, montážní dělníci nebo laboranti.

S návrhem jsou spokojené například odbory. „To je původně náš návrh, který jsme předložili na důchodové komisi,“ říká Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). „Je to náš dlouhodobý požadavek od roku 1992,“ dodal.

Zmatek nad zmatek

Vstřícně se k návrhu staví i opozice. „Máme v programu, že musíme řešit náročné profese,“ říká poslanec Jan Bauer (ODS), který je za svou stranu členem důchodové komise. S tím, aby se novela týkala profesí z kategorie čtyři nemá problém.

„Na nedávném zasedání důchodové komise se ale strhla přestřelka všech zájmových skupin, které tam jsou, že se to za chvíli bude týkat poloviny pracovního trhu,“ říká. Bauer. Nemělo by se podle něj zapomínat, že moudřejší zaměstnavatelé už to dávno řeší a měli by se motivovat i oni, aby se vše neplatilo z pojištění.