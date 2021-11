Opatření začnou platit v noci z neděle na pondělí. Vláda v demisi Andreje Babiše (ANO) tak reaguje na dramaticky se zhoršující epidemiologickou situaci, kdy přibývá rekordní počet nakažených. Lockdown pro neočkované již zavedlo například Rakousko či Slovensko.

Jsem očkovaný, mění se pro mne něco?

Nová opatření se vás nikterak netýkají. S platným dokončeným očkováním či zdravotním dokladem o prodělání nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech můžete „fungovat“ bez omezení.

Vakcinaci proti Covid-19 nemám. Na co nového se mám připravit?

Bude vám zapovězena návštěva restaurací, hospod, fitness center apod. Navštívit nesmíte ani hromadné akce, stejně tak jsou zapovězené služby či ubytovací zařízení.

Do restaurací už nebude stačit test. Vrací se plošné testování ve firmách

Pokud se nemohu očkovat ze zdravotních důvodů. Jsem tedy na tom stejně jako neočkovaní?

Ne. Pokud se nemůžete nechat očkovat ze zdravotních důvodů, pak svoji bezinfekčnost prokazujete negativním PCR testem. Jeho platnost je 72 hodin. „Ovšem lékař musí důvody kontraindikace zapsat do Informačního systému infekčních onemocnění, tedy takzvaného ISINu,“ vysvětluje ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO).

Jsou i další výjimky, kdy se mohu prokázat pouze negativním PCR testem?

Jedná se o nástup do lázní. PCR test také stačí pro účast při volbách do správních orgánů právnických osob (valné hromady).

V minulých dnech jsem obdržel první dávku očkování. Platí omezení i pro mne?

Ne. V případě takzvaného rozočkování platí výjimka, kdy je spolu s dokumentem o aplikované dávce uznáván negativní výsledek PCR testu (platnost 72 hodin). Stejný postup je i v případě nedokončeného očkování; tedy po druhé dávce neuplynulo 14 dnů.

S rodinou plánuji návštěvu restaurace. Rodiče jsou očkovaní, děti nikoliv. Jak postupovat?

U mladých lidí do 18 let platí výjimka. Dospívající ve věku 12 – 18 let se prokazují, tam, kde je to vyžadováno, negativním PCR testem. Děti do 12 let mít žádné potvrzení mít nemusí.

Je možná návštěva příbuzného v nemocnici i případě, že nejsem očkovaný?

Pro návštěvy v nemocnicích či sociálních službách postačí prokázat bezinfekčnost negativním PCR či antigenním testem udělaným ve zdravotnickém zařízení. „Možnost antigenního testu jsme zachovali pro urgentní situace. Kdy není čas čekat na vyhodnocení PCR testů,“ říká ministr v demisi. Samotesty již možné nejsou.

Kandidát na šéfa zdravotnictví Válek: S koncem platnosti PCR testů nesouhlasíme

Musím si PCR testy hradit ze svého?

V případě, že nejste ve věku 12 – 18 let, nejste takzvaně rozočkován či nepatříte do skupiny lidí, kteří se nemohou nechat očkovat kvůli zdravotním komplikacím, pak si musíte PCR test zaplatit. „Cílem je motivovat lidi k očkování. Z dat je naprosto evidentní a zřejmé, že na JIP končí s vážnějším průběhem právě neočkovaní. Naším cílem je tak zvýšení proočkovanosti v Česku,“ podotýká Adam Vojtěch.

Synovi je 15 let. Na kolik PCR testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění má nárok?

Lidé ve věku 12 – 18 let, rozočkovaní či ti, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů nechat očkovat, mají nárok na 5 PCR testů měsíčně zdarma. Očkovaní lidí pak na dva.