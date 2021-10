"S ohledem na nové informace, zveřejněné na tiskové konferenci Senátu, zahájí Policie ČR prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice," napsala policie v úterý ráno na svém twitterovém účtu s tím, že další informace není možné sdělit.

Na informace Senátu zareagoval i premiér Andrej Babiš. „Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné," napsal na svém twitteru.

Babiš ovšem nebyl sám: obdobný názor následně vyjádřil i lídr koalice Spolu Petr Fiala. "Kancléř Mynář by si měl uvědomit neudržitelnost současné situace a ze své funkce odejít. Pokud tak neučiní a vstoupí v platnost čl. 66, měl by premiér - ať už současný nebo budoucí - kancléře odvolat," uvedl.

Ačkoli sama policie byla velmi stručná, do médií již unikly první informace, čeho konkrétně by se vyšetřování mohlo týkat. Kromě možného zfalšování prezidentova podpisu pod dokumentem svolávajícím schůzi sněmovny na 8. listopadu tak policisté zřejmě prověří i jmenování předsedy brněnského krajského soudu Milana Čečotky.

„Je potřeba zkoumat rozhodnutí z posledních dnů poté, co vyšlo najevo, že minimálně od minulé středy je prezident ve stavu, kdy není schopen vykonávat svůj úřad. Vyšetřování lze zahájit na základě veřejně dostupných informací o stavu prezidenta z moci úřední,“ citoval server iDnes.cz nejmenovaný zdroj z řad policie.

Tři podpisy pro porovnání: čtvrteční podpis prezidenta Zemana z nemocnice (vlevo), podpis první dámy Ivany Zemanové (uprostřed), podpis prezidenta Zemana pro Deník z minulých let (vpravo).Zdroj: Deník

K Čečotkovu jmenování došlo přesně před týdnem, tedy v době, kdy Zeman pobýval v nemocnici a se soudcem se tak nemohl setkat osobně. Čečotkovi předal jmenovací dekret hradní kancléř Vratislav Mynář, protože ho prý prezident podepsal ještě před svou hospitalizací.

Stanovisko nemocnice

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na pondělní tiskové konferenci uvedl, že podle stanoviska ředitele Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) a současně Zemanova ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala není prezident nyní schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. O tomto stanovisku ÚVN přitom již od 13. října věděl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

Ten však o den později zprostředkoval v nemocničním pokoji setkání Zemana s dosluhujícím předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Právě na této schůzce prezident podepsal rozhodnutí o zasedání Sněmovny.

Trestní zákoník řadí mezi trestné činy proti České republice mimo jiné vlastizradu, sabotáž nebo rozvracení republiky.



Vlastizrady se dopustí český občan, který "ve spojení s cizí mocností nebo s cizím činitelem" spáchá rozvracení republiky, teroristický útok, teror nebo sabotáž.



Rozvracení republiky spáchá ten, kdo se "v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost" účastní násilných akcí proti ČR nebo jejím orgánům.



K sabotáži naopak použití násilí není nutné - dopustí se jí ten, kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost ČR zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce k tomu, aby mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu například orgánu veřejné moci.



Za sabotáž hrozí v základní sazbě tři až deset let vězení, případně též propadnutí majetku. Za vlastizradu lze uložit 15 až 20 let vězení, propadnutí majetku nebo i výjimečný trest.