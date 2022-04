Co říkáte na tvrzení ministra, že přirážka obchodníků činí až 255 procent? Jde o marži, kterou inspektoři zjistili v případě šunky u jednoho z obchodníků. Pan ministr bohužel nepochopil, co je to marže a co je zisk. Z marže se platí veškeré náklady na provoz obchodů – mzdy prodavačů, energie, pohonné hmoty pro auta rozvážející potraviny a podobně. Obchody navíc cílí na průměrnou marži, u základních potravin je často záporná, u některých potravin nízké kvality je vyšší, protože náklady na skladování a prodej daného výrobu jsou výrazně vyšší než na výrobu dané potraviny. Klíčové je sledovat ziskovost – ta je u obchodů okolo čtyř procent, zatímco u velkých výrobců potravin se pohybuje okolo 15 až 20 procent.

Ministr mluví o rychlém přijetí novely zákona o významné tržní síle. Měla by snížit hranici, jichž se zákon bude týkat, z dosavadních tržeb ve výši pět miliard korun ročně jen na 51 milionů korun. Pomohou podle vás výrobcům tato opatření navrhovaná ministrem?

Pan ministr musí přiznat, co vlastně chce. Buď chce navýšit zisky agrobaronů, což bude znamenat výrazné zdražení potravin. Nebo chce sebrat příjmy obchodům, které pak budou muset snižovat náklady, což bude znamenat především propouštění. Díky tlaku obchodů rostou ceny potravin v České republice pomaleji než je celková inflace. Agrobaronům se to samozřejmě nelíbí a snaží se současnou situaci zneužít a uměle navýšit ceny potravin. Obchody budou proti zbytečnému zdražování bojovat do poslední chvíle bez ohledu na to, jak na nás bude ministr Nekula tlačit. Na rozdíl od něj stojíme na straně spotřebitelů a chápeme, v jak těžké finanční situaci řada lidí je.

Jak by se tedy podle vás mohl zisk u potravin mezi zemědělce, výrobce a obchodníky rozdělit spravedlivěji?

Zisk má rozdělovat trh, ne Státní plánovací komise na ministerstvu zemědělství. Pokud se ale dívám na výsledky – loni třetí nejvyšší zisk zemědělců v historii České republiky, ziskovost potravinářů okolo 15 - 20 procent a ziskovost obchodů okolo čtyř procent - tak mám pocit, že by vláda měla především osekat dotace agrobaronům. Ti vydělávají miliardy na zbytečných dotacích.

Jaký vývoj cen potravin pro příští období očekáváte?

Vývoj cen potravin bude záviset na tom, jestli bude ministr zemědělství stát na straně běžných lidí nebo na straně agrobaronů. Pokud chce skutečně obchodům bránit v tom, aby udržovaly nízké ceny potravin, budeme tady brzy mít inflaci výrazně přes 15 procent.

Na čtvrtek ministr ohlásil mimořádné jednání se zemědělci, potravináři i obchodníky. S čím na ně půjdete a jaký výsledek očekáváte?

Chci si poslechnout, čím bude ministr obhajovat to, že chce lidem zdražit potraviny a navýšit miliardové zisky agrobaronů.